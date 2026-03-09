Британии конец. Известна дата: осталось всего двое суток и катастрофа?
The Guardian: запасов газа Великобритании хватит всего на два дня
Резервы природного газа Великобритании сократились до критического уровня. По версии The Guardian, этого энергоресурса осталось всего на два дня.
Газета ссылается на данные компании National Gas, управляющей национальной газотранспортной системой.
По состоянию на субботу, в хранилищах страны находилось всего 6999 гигаватт-час топлива, тогда как годом ранее этот показатель превышал 9 100 гигаватт-час. Максимальная вместимость британских хранилищ — 12 дней. Теперь они практически пусты.
При этом официальные лица призвали не паниковать. В National Gas заявили, что уровень запасов в целом соответствует сезону, а хранилища — лишь малая часть поставок, так как основная доля газа идет из Норвегии и с британского шельфа.
Правительство Великобритании также назвало информацию о «двухдневном запасе» ложной, подчеркнув, что энергетическая система страны способна выдержать кризис.
Тем не менее, рынок реагирует нервно. После ударов США и Израиля по Ирану цены на газ в Британии подскочили с 78,5 до 137 пенсов.
Ситуация обострилась на фоне войны в Иране: танкеры со сжиженным природным газом (СПГ), следовавшие в Европу, начали массово менять курс в Атлантике и уходить в сторону Азии, где спрос и цены на топливо оказались выше.