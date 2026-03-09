Британии конец. Известна дата: осталось всего двое суток и катастрофа?

The Guardian: запасов газа Великобритании хватит всего на два дня

Резервы природного газа Великобритании сократились до критического уровня. По версии The Guardian , этого энергоресурса осталось всего на два дня.

Газета ссылается на данные компании National Gas, управляющей национальной газотранспортной системой.

По состоянию на субботу, в хранилищах страны находилось всего 6999 гигаватт-час топлива, тогда как годом ранее этот показатель превышал 9 100 гигаватт-час. Максимальная вместимость британских хранилищ — 12 дней. Теперь они практически пусты.

При этом официальные лица призвали не паниковать. В National Gas заявили, что уровень запасов в целом соответствует сезону, а хранилища — лишь малая часть поставок, так как основная доля газа идет из Норвегии и с британского шельфа.

Правительство Великобритании также назвало информацию о «двухдневном запасе» ложной, подчеркнув, что энергетическая система страны способна выдержать кризис.

Тем не менее, рынок реагирует нервно. После ударов США и Израиля по Ирану цены на газ в Британии подскочили с 78,5 до 137 пенсов.

Ситуация обострилась на фоне войны в Иране: танкеры со сжиженным природным газом (СПГ), следовавшие в Европу, начали массово менять курс в Атлантике и уходить в сторону Азии, где спрос и цены на топливо оказались выше.