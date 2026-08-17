Брендовые украшения на семь миллионов рублей нашли у россиянки в Шереметьеве
ФТС: женщина пыталась ввезти в Россию украшения на 7 млн рублей из Гонконга
Шереметьевские таможенники обнаружили незадекларированные ювелирные изделия известных брендов стоимостью более семи миллионов рублей у 40-летней россиянки, прибывшей из Гонконга. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.
Пассажирку остановили для выборочного контроля при прохождении «зеленого» коридора. С помощью металлодетектора сотрудники таможни обнаружили у нее пять браслетов Van Cleef & Arpels, которые женщина закрепила на шее в виде колье.
Кроме того, на ней были надеты пять колец, серьги и два браслета брендов Bulgari, Cartier и Messika.
Еще 10 браслетов, 10 пар серег, кольцо и три цепочки с кулонами таможенники нашли в багаже среди личных вещей. Женщина пояснила, что приобрела украшения для себя и членов семьи.
Согласно заключению экспертизы, изделия изготовлены из золота 750 пробы, платины 950 пробы и серебра 925 пробы. В украшениях использованы бриллианты, фианиты, перламутр, оникс и сердолик.
Против женщины завели уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Максимальное наказание по статье предусматривает до пять лет лишения свободы или штраф до одного миллиона рублей.
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