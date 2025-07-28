Бренд джинсов American Eagle и актрису Сидни Суини обвинили в расизме

Модный бренд American Eagle обвинили в расизме из-за рекламной кампании, лицом которой стала американская актриса Сидни Суини. Негативные комментарии появились в в социальной сети X (бывший Twitter).

Компания выпустила видео, на котором запечатлен плакат с изображением 27-летней звезды «Эйфории» в джинсовой куртке. На него нанесли надпись Sydney Sweeney Has Great Genes («У Сидни Суини отличные гены»).

В какой-то момент Суини проходит мимо плаката и после этого слоган меняется на Sydney Sweeney Has Great Jeans («У Сидни Суини отличные джинсы»).

Именно эту фразу пользователи Сети восприняли как игру слов с фразой Great Genes — «отличные гены». По их мнению, данный рекламный лозунг касается людей, имеющих белый цвет кожи.

«Такое ощущение, что в комнате не было ни одного темнокожего человека, когда принимали решение о запуске этой рекламы», — написал один из комментаторов.

Некоторые покупатели сравнили рекламную кампанию с Суини с современной нацистской пропагандой, предположив, что маркетологи бренда вдохновлялись Германией 1940-х годов.

В 2022 году россиянин подал в суд на Prada из-за испорченной пары кед через пару прогулок. Модный дом пошел на уступки и вернул ему деньги.