«Больше нет будущего». Трамп назвал Стармера неудачником

Трамп на ужине с друзьями назвал Стармера неудачником без будущего

Matthias Balk/dpa
Фото: Matthias Balk/dpa/www.globallookpress.com

Американский лидер Дональд Трамп назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера неудачником из-за нерешительности в отношении Ирана. Об этом сообщили источники газеты Telegraph.

«Трамп начал называть Стармера неудачником. Он сказал это на ужине с друзьями. Он просто считает, что у Стармера больше нет будущего»,  — рассказали собеседники издания.

Накануне президент США признался, что неприятно удивлен Стармером в операции против Ирана. Трамп отметил: это «не Уинстон Черчилль».

Также американский лидер заявил, что традиционно  тесные отношения США и Британии теперь серьезно подорваны, а былой уровень партнерства и доверия остался в прошлом.

