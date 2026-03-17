Больнице не удалось вычислить количество детей донора-гинеколога в Нидерландах

В Нидерландах закончили расследование против бывшего гинеколога, который использовал свою сперму для зачатия детей через процедуру ЭКО. Однако следствие не смогло установить точное количество детей, отцом которых был врач, об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе больницы Rijnstate.

«Расследование в отношении гинеколога было завершено. Сейчас мы выясняем, у каких людей есть вопросы, и еще не знаем, о каком точном числе детей идет речь», — сообщил агентству пресс-секретарь лечебного учреждения.

В начале марта больница сообщила, что бывший гинеколог стал отцом как минимум 16 детей, процедура искусственного оплодотворения проходила в 1970-80-х годах.

Расследование началось после признания самого гинеколога. Речь идет о враче Яне Вильдшуте. Все его пациентки думали, что врач использует для процедуры генетический материал, который был получен от анонимных доноров.

Против гинеколога не стали возбуждать уголовное дело. Причина в том, что врач работал в те времена, когда никаких законов, касающихся порядка ЭКО, еще не существовало.