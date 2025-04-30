Больная раком Кейт Миддлтон впервые появилась на публике спустя почти два месяца

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон отпраздновали 14-ю годовщину свадьбы в Шотландии. Об этом сообщил журнал Tatler .

Место празднования выбрано не случайно. Именно в Шотландии пара познакомилась более 20 лет назад. Теперь они приехали туда с двухдневным визитом и отправились на остров Малл.

Журналисты сфотографировали принцессу с мужем с разных ракурсов. Это первое ее публичное появление за почти два месяца. В последний раз она попала в объектив камер в начале марта.

Кейт Миддлтон надела узкие темные джинсы Massimo Dutti и голубую рубашку. Образ подчеркивал строгий пиджак с золотыми пуговицами от бренда Holland Cooper. Из украшений на принцессе блестели серьги от бренда Kiki McDonough и золотая подвеска Daniella Draper с гравировкой первых букв имен ее детей.

Ранее Кейт Миддлтон заявила о ремиссии рака после химиотерапии. Она отметила, что чувствует облегчение после этой новости. Принцесса намерена полностью выздороветь и теперь привыкает к «новой нормальной жизни».