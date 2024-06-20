Болгарская принцесса Калина шокировала людей своей внешностью

Дочь изгнанного царя Болгарии, 52-летняя принцесса Калина, стала объектом внимания из-за своей резко изменившейся внешности. Раньше она считалась красавицей, но сейчас ее облик вызывает много вопросов, сообщил сайт kp.ru .

Принцессу Калину недавно заметили с мужем на похоронной церемонии после четырех лет затворничества. Она рассказала, что занимается кроссфитом и наращивает мускулы исключительно для поддержания здоровья.

Некоторые представители СМИ предположили, что мускулы Калины скрывают недостатки ее внешности и не связаны со склонностью к здоровому образу жизни. До замужества в 2002 году Калина была очень привлекательной, но потом ее лицо начало сильно меняться — изменились форма носа и черты лица.

В детстве Калина во время спортивных занятий выбила себе два зуба. А в 27 лет, когда она обратилась к стоматологу, тот при установке протеза занес инфекцию, поразившую носовые хрящи.

Ситуация усугубилась после того, как Калина отправилась в морскую экспедицию. Там у нее развилась новая инфекция, которую она лечила промыванием носа и глаз морской водой. В итоге инфекция поразила и часть глаза. Пластические операции только усугубили ситуацию.

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