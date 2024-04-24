Мир 24 апреля 2024, 09:10 Более полумиллиона человек вышли на митинг в Буэнос-Айресе против решений Милея Pagina12: на протест против образовательной политики вышли 800 тысяч аргентинцев Unsplash

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Марш протеста против образовательной политики правительства Аргентины устроили 23 апреля в центре Буэнос-Айреса. В нем приняли участие около 800 тысяч человек, сообщил Pagina12.

Протестующие заполонили все улицы от Конгресса до Пласа-де-Майо. Количество участников акции превзошло прогнозы организаторов — около 800 тысяч человек в Буэнос-Айресе и более миллиона по всей Аргентине.

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«Мы верим в уравнивающую способность бесплатного государственного образования, в преобразующую силу университета как мощного инструмента восходящей социальной мобильности», — заявил президент Аргентинской федерации университетов Пьер Фернандес Де Пикколи.

Студенты и преподаватели высказались за сохранение бесплатного образования, увеличение инвестиций в науку и против сокращения государственных расходов на эту сферу. Журналисты назвали акцию важной политической вехой сопротивления политике экономии правительства Аргентины под руководством президента Хавьера Милея.

Политик пришел к власти в конце 2023 года и пообещал провести кардинальные экономические реформы, в том числе устроить девальвацию нацвалюты и сократить количество министерств. Недовольная новыми налогами провинция Чубут пригрозила кабмину остановить поставки газа и нефти.