РИА «Новости»: жизнь в Алеппо постепенно налаживается после захвата оппозицией

Жизнь в одном из самых больших сирийских городов Алеппо стала постепенно налаживаться после захвата власти сирийской вооруженной оппозицией. Главной проблемой остается безденежье, рассказала РИА «Новости» местная жительница.

По ее словам, жители отнеслись к таким переменам положительно. Проблемой осталось только отсутствие стабильной работы и дохода. Из-за скачков валюты население расходует сбережения в долларах, турецких лирах и золоте.

«Алеппо находится в более выгодном положении по сравнению с другими захваченными оппозицией городами. Поэтому город остался более-менее в тылу и целым», — заявила она.

Также женщина назвала спокойной обстановку в городе, несмотря на то, что к местным жителям попало большое количество оружия, брошенного сирийской армией.

Башар Асад самовольно отставил пост президента Сирии, не сумев договориться с вооруженной сирийской оппозицией. Премьер-министр страны подтвердил, что власть передадут новому правительству.