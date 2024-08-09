Более четырех тысяч тел похитили в Китае для изготовления зубных протезов

SCMP: в Китае из крематориев и лабораторий похитили более четырех тысяч тел

Фото: Freepik

Более четырех тысяч тел похитили из крематориев и медицинских лабораторий, чтобы использовать их для изготовления зубных протезов. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Тела, по его данным, похищали в провинциях Шаньси, Сычуань, Шандун и Гуанси-Чжуанском автономном районе. Во время расследования задержали 75 подозреваемых, изъяли более 18 тонн костей и более 34 тысяч полуфабрикатов и готовых изделий. Сумма выручки компании, по оценкам, составила 380 миллионов юаней (около 53 миллионов долларов).

В январе в Великобритании на аукцион выставили зубной протез, принадлежавший Уинстону Черчиллю. Стартовой стоимостью лота назначили около восьми тысяч фунтов стерлингов.

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