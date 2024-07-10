Более 40 человек пострадали во время схода поезда с рельсов в Кении

В Кении в результате схода поезда с путей пострадали более 40 человек, еще один пострадавший погиб. Об этом написал журнал Nation.

Как уточнил сайт kp.ru, железнодорожная авария произошла около деревни Кения Марбл Куорри. Среди людей, получивших травмы, числятся двое детей.

По словам директора компании Tata Chemicals, которой принадлежит состав, причиной катастрофы мог стать обычный вандализм.

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