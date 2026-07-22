TRT Haber: более 30 человек пострадали в аварии с участием автобуса в Турции

В Турции не менее 31 человека пострадали в ДТП с автобусом, следовавшим из Стамбула в прибрежный город Кушадасы на Эгейском море. Об этом сообщил телеканал TRT Haber .

Журналисты отметили, что авария случилась 22 июля утром на шоссе Кютахья–Афьонкарахисар в центре Турции.

По неуточненной информации, водитель не справился с управлением, автобус врезался в ограждение, вылетел с дороги и перевернулся. На место ЧП отправились бригады скорой помощи, раненых госпитализировали.

Другие обстоятельства случившегося уточняются. Неизвестно, есть ли среди пострадавших иностранные граждане.

Ранее в Чехии 47 человек пострадали при столкновении двух пассажирских автобусов. ЧП случилось рядом с городом Олексовице. После происшествия дорогу, связывающую Брно и Зноймо, закрыли на несколько часов.