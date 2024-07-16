Более 15 человек стали жертвами ДТП с автобусом в Афганистане
Страшное ДТП, в котором погибли 17 человек и еще 34 пострадали, произошло накануне на шоссе недалеко от Кабула в Афганистане. Об этом сообщило издание The Daily Star.
Как написал сайт kp.ru, среди погибших есть трое детей. Сейчас местные правоохранители выясняют все подробности инцидента.
ДТП с автобусами происходят в Афганистане достаточно часто из-за плохого состояния дорог и отсутствия регулирования.
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