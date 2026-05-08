Более 100 пассажиров круизного лайнера заболели норовирусом в Карибском море

Во время круиза в Карибском море более 100 пассажиров и членов экипажа лайнера Caribbean Princess подхватили норовирус. Об этом рассказала пресс-служба американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Жалобы на тошноту и другие симптомы желудочно-кишечных расстройств поступили от 102 туристов из 3116 и 13 моряков из 1131. На судне проводят влажную уборку и дезинфекцию, заболевших изолировали от остальных.

Лайнер отчалил от побережья Флориды 28 апреля, финиш намечен на 11 мая в порту Канаверал. По пути корабль заходит в Доминикану и на Багамы.

Это уже второй случай массового заражения на круизных судах за последнее время. На лайнере MV Hondius, который плыл из Аргентины в Европу, трое путешественников скончались от хантавируса. На борту было 147 человек, включая одного россиянина.