Более 10 участников свадьбы погибли в ДТП с трактором в Индии
Свадебное торжество в Индии обернулось трагедией. Участники мероприятия получили смертельные травмы в ДТП, сообщил Times of India.
Гости направлялись в телеге трактора из местного села в город Пайплоди. На подъезде к населенному пункту водитель потерял управление, из-за чего машина перевернулась.
В результате погибли 13 человек, пятеро из которых — дети. Еще 15 граждан серьезно пострадали, добавила «Свободная пресса».
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