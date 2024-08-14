«Боятся правды». В Ирландии назвали истинную причину блокировки российских СМИ в Европе

Бизнесмен Боуз: Запад не интересует истина, ее подвергают запрету

Фото: РИА «Новости»

Евросоюз запретил вещание российского телевидения из-за нежелания слушать альтернативную версию возникновения конфликта на Украине. Ирландский журналист и предприниматель Чей Боуз заявил в соцсети X, что Запад не заинтересован в плюрализме мнений.

«Когда высказываются альтернативные мнения о конфликте на Украине, его истинные причины, то их не выслушивают и не обсуждают, а лишь подвергают угрозам, атакам и запретам. <…> Они боятся правды», — сказал он.

Боуз напомнил, как в 2022 году Евросоюз остановил вещание Russia Today. По его мнению, такие запреты очень показательны.

Несмотря на запрет вещания и удаление приложения из Google Play, европейцы продолжили смотреть RT. Они получали контент через соцсети и другие площадки. В Евросоюзе заблокировали также YouTube-каналы таких СМИ, как Sputnik, НТВ, ТАСС и РИА «Новости».

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