Евросоюз запретил вещание российского телевидения из-за нежелания слушать альтернативную версию возникновения конфликта на Украине. Ирландский журналист и предприниматель Чей Боуз заявил в соцсети X , что Запад не заинтересован в плюрализме мнений.

«Когда высказываются альтернативные мнения о конфликте на Украине, его истинные причины, то их не выслушивают и не обсуждают, а лишь подвергают угрозам, атакам и запретам. <…> Они боятся правды», — сказал он.

Боуз напомнил, как в 2022 году Евросоюз остановил вещание Russia Today. По его мнению, такие запреты очень показательны.

Несмотря на запрет вещания и удаление приложения из Google Play, европейцы продолжили смотреть RT. Они получали контент через соцсети и другие площадки. В Евросоюзе заблокировали также YouTube-каналы таких СМИ, как Sputnik, НТВ, ТАСС и РИА «Новости».