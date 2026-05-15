Боец ММА погиб, спасая тонущую в Иссык-Куле девочку

Все произошло 12 мая. Спортсмен вместе с односельчанином — Темирланом Муктарбеком уулу — приехал в город Чолпон-Ата на работу. Около шести часов вечера они отправились на пляж в селе Бактуу-Долоноту. На пирсе мужчины увидели четырех девочек.

«Мы немного поиграли в мяч и спустились в воду. Были сильные волны, поэтому мы решили уйти и сказали девочкам быть осторожными», — рассказывал Муктарбек уулу.

Однако одна из них оказалась в воде — каким образом, они не увидели. Медет сразу же бросился ей на помощь и прямо с пирса прыгнул в воду. Его знакомый забежал с берега, схватил девочку и поплыл.

Неизвестный мужчина на байдарке помог Темирлану и девочке выбраться на берег. В этот момент они осмотрелись и поняли, что Медета нигде нет. Мужчины позвонили в милицию и службу спасения.

Спасатели приехали всего через полчаса, но очень скоро стемнело, и поисковые работы пришлось отложить. На следующий день около половины девятого утра тело Жээналиева нашли. Он лежал совсем недалеко от того места, где прыгнул в воду.

На следующий день спортсмена похоронили в родном селе Ак-Тал Нарынской области. Ему было всего 30 лет.

Жээналиев выступал в смешанных единоборствах с 2017 по 2019 годы в легкой и полусредней весовых категориях. За профессиональную карьеру он провел четыре поединка: в двух из них выиграл, в двух проиграл.