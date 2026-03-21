Боеголовку выбросило на пляж в Турции

В Турции на берег выбросило часть ракеты

В районе Чаталджа в Стамбуле на берег выбросило объект, похожий на головную часть ракеты. Газета Akit утверждала, что появление объекта вызвало панику на пляже.

Странный металлический предмет заметили в воде жители микрорайона Ялыкей. Волны постепенно вынесли его на песок.

При ближайшем рассмотрении находка оказалась головной частью ракеты, что вызвало немедленную панику среди очевидцев. Люди сразу же вызвали экстренные службы.

Прибывшие на место подразделения жандармерии оцепили пляж и перекрыли доступ к опасной зоне. Специалисты-взрывотехники провели тщательный осмотр объекта. В ходе проверки выяснилось, что приплывшая деталь является пустой оболочкой и не содержит взрывчатого вещества.

Несмотря на отсутствие прямой угрозы детонации, военные приняли решение не рисковать и уничтожили находку прямо на пляже.

По предварительной версии, часть боеприпаса долгое время дрейфовала в Черном море, ее прибило к турецкому берегу сильным течением и штормом. Оцепление на пляже уже сняли, турецкие власти ситуацию пока не комментировали.

В 2023 году на пляже в Турции также находили неразорвавшиеся мины.