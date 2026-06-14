Бобры спасли метро Лондона от затоплений в 2024 году

Власти Лондона заявили, что бобры помогли решить проблему подтоплений, от которой жители северо-запада города страдали с 1970-х годов. Об этом сообщило издание The Independent .

Пяте бобров завезли в парк Парадайз-Филдс в 2023 году. За это время животные построили несколько плотин и создали сеть заболоченных участков, способных удерживать большие объемы воды во время ливней.

В 2024 году местность впервые за годы избежала наводнений. Ранее от подтоплений регулярно страдали жилые дома, дороги и расположенная рядом станция лондонского метро.

Благодаря деятельности бобров улучшилось качество воды, а в местные водоемы вернулись рыба, птицы и другие животные. Перед этим проблему пытались решить с помощью дорогостоящих инженерных работ, однако природный способ оказался более эффективным.

Ранее бобры помогли найти снаряд времен Великой Отечественной войны в районе деревни Кузовлево в Троицком округе Москвы. Животные построили плотину на речке, из-за чего русло оголилось. Там и обнаружили боеприпас.