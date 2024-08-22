Блогер Васильев заявил, что Трамп словами об отсутствии у США боеприпасов играет на чувстве страха американцев

Заявление кандидата в президенты США от Демократической партии Дональда Трампа о нехватке боеприпасов из-за поставок Украинеу является типичной риторикой политика, стремящегося вызвать страх у своих избирателей. Об этом радио Sputnik рассказал блогер Стас Васильев.

Он заметил, что Трамп просто пытается увеличить свои политические рейтинги, играя на страхах людей. Эксперт подчеркнул, что это абсурдная мысль, а на самом деле, завтра в США могут произвести столько оружия, сколько потребуется, и, возможно, снова будут обсуждать предоставление ленд-лизов для Украины.

Поэтому риторика Трампа направлена на объединение людей через страх. Он подталкивает людей к мысли, что лишь он может исправить ситуацию. То же самое делал и Байден, утверждая, что нужно увеличивать ядерный арсенал из-за угрозы со стороны Китая. Это постоянный климат страха, который становится основой для манипуляций, доставляющих выгоду тем, кто на этом играет, добавил Васильев.