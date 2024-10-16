Блогер Васильев заявил, что следующий военный конфликт будет между Южной Кореей и КНДР

В эфире радио Sputnik Стас «Ай, как просто!» Васильев поделился своими взглядами на геополитическую ситуацию. По его словам, конфликт между Южной Кореей и КНДР — это следующий вызов, к которому следует готовиться.

Китай и Тайвань в это не вписываются. Мир находится на грани Третьей мировой войны, которая, безусловно, произойдет. Она уже идет, просто задействованы прокси-конфликты, добавил Васильев.

То же самое произойдет и в случае Южной Кореи и Северной. Как это случилось с Украиной, так же может развиваться ситуация и здесь. Китай будет провоцировать Тайвань, чтобы создать впечатление, будто КНР напала первой, подытожил блогер.