Блогер Васильев предложил снять фильм про зоопарк квадроберов в Японии

Блогер Стас «Ай, как просто!» (настоящее имя — Станислав Васильев) прокомментировал новость об открытии в Японии зоопарка, где посетителям предлагают перевоплощение в животных. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Эксперт предложил снять на основе этого фильм, демонстрирующий упадок западной культуры.

«Как фильм „Свадебная ваза“ в свое время выставлялся как предмет разложения Запада, то же самое надо и с квадроберским зоопарком сделать», — пояснил инфлюенсер.

Говоря о высокой стоимости костюмов, Васильев предположил, что движение может превратиться в нечто элитарное. Следующая «голая вечеринка» способна оказаться квадроберской, предположил блогер.