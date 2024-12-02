Блогер Стас Васильев заявил, что в случае прихода к власти в Грузии оппозиции может начаться конфликт с Россией

Блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев в беседе с радио Sputnik высказал мнение что будет, если в Грузии к власти придет оппозиционная партия.

По словам собеседника, в случае прихода к власти оппозиции между Грузией и Россией может начаться конфликт. Васильеву бы хотелось, чтобы «Грузинская мечта» подавила протесты граждан.

«Я думаю, что Путин поможет. <…> Потому что он понимает, что с Грузией нам воевать нет никакого смысла», — высказал мнение блогер.

Приход оппозиции и свержение партии «Грузинская мечта» могут спровоцировать конфликт с Россией в ближайшие несколько лет, добавил Васильев.