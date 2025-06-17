Блогер Стас Васильев заявил, что Трамп пытается выстроить благополучие США за счет Европы

Российский блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев в беседе с радио Sputnik высказал мнение по поводу отношений между европейскими политиками и американским президентом Дональдом Трампом. Он считает, что Евросоюз не строит козни против президента США Дональда Трампа.
Васильев отметил, что американский лидер скорее пытается выстроить благополучие Америки за счет европейских стран.
В эфире он подчеркнул, что США больше не стремятся договариваться и действовать в едином русле с западным миром. Их цель, по мнению блогера, — насытить экономику деньгами и вернуть производство на свои территории.
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