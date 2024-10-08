Блогер Стас Васильев рассказал, что конфликт на Ближнем Востоке выгоден США

В эфире радио Sputnik блогер Стас Васильев объяснил, почему для США выгоден конфликт на Ближнем Востоке.

По его словам, ситуация в Израиле служит интересам США, позволяя дестабилизировать арабский мир. Это соответствует известной стратегии «разделяй и властвуй».

Если бы арабские страны объединялись, учитывая их численность, это могло бы серьезно осложнить американские позиции. Вот почему США постоянно поддерживают живость конфликтов в арабском мире.