Блогер Стас Васильев рассказал, что конфликт на Ближнем Востоке выгоден США
В эфире радио Sputnik блогер Стас Васильев объяснил, почему для США выгоден конфликт на Ближнем Востоке.
По его словам, ситуация в Израиле служит интересам США, позволяя дестабилизировать арабский мир. Это соответствует известной стратегии «разделяй и властвуй».
Если бы арабские страны объединялись, учитывая их численность, это могло бы серьезно осложнить американские позиции. Вот почему США постоянно поддерживают живость конфликтов в арабском мире.
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