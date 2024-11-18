Блогер Стас Васильев не увидел «следов» США в протестах в Абхазии

Блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев в эфире радио Sputnik прокомментировал вспыхнувшие накануне протесты в Абхазии. По его словам, там нет следов Соединенных Штатов.

Собеседник считает, что местный бизнес просто не хочет терять свои монополии.

«То есть они не хотят работать на кого-то, на какие-то крупные предприятия и крупные компании, которые придут у них там все обустраивать, они хотят сами владеть всем», — пояснил свою точку зрения Васильев.

Люди в плане бизнеса хотят оставаться независимыми, другой вопрос в том, что если Россия не будет продавать ресурсы так дешево, экономика Абхазии сразу просядет. Жители республики пока не могут понять этих вещей, считает блогер.