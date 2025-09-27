Блогер Романов заявил об отсутствии шансов на настоящий конфликт у Польши и Германии
Блогер Владимир Романов в эфире радиостанции Sputnik объяснил, почему Германия и Польша, несмотря на постоянные взаимные обвинения, не вступят в прямой конфликт.
По его мнению, те, кто управляет этими странами, находятся в одном кабинете за океаном.
«Для электората создают иллюзию выбора и противостояния, а в реальности приедет [президент США Дональд] Трамп, скажет: „Так, ты отправляешь деньги сюда, ты — сюда“», — отметил эксперт.
Романов заявил, что Польша формально является партнером Германии, а шансы на настоящий конфликт сторон в настоящее время отсутствуют.