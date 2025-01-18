Блогер открыл фейковый банк и стал миллионером
VC: белорусский блогер заработал на шуточном «ФПИ Банке» 26 млн рублей
Белорусский блогер известный под ником Nowkie представил на просторах сети вымышленный банк «Фуфелшмертц Пакость Инкорпорейтед» («ФПИ Банк») в октябре 2024 года. Благодаря соцсетям он стал миллионером, сообщило издание VC.
Осенью молодой человек нарисовал логотип и дизайн карт. Потом создал сайт, представив своих друзей как сотрудников банка. Блогер указал на сайте, что это фейковый банк, поэтому он ничего не продает.
Однако ролик завирусился в TikTok, что привело на сайт вымышленного банка 363 тысячи посетителей. Вместе с подписчиками Nowkie запустил для банка криптотокен на блокчейне TON и вложил в него 1900 долларов.
В первый день торгов капитализация токена достигла 13,7 тысячи долларов. Через три дня она выросла до 15,9 тысяч долларов. В одном из последних роликов блогер рассказал, что вложенные им 1900 долларов превратились в 262,2 тысячи долларов (26 миллионов рублей).
Ранее в США блогерша Стефании Матто разбогатела на 200 тысяч долларов на продаже своих кишечных газов в запечатанных банках.