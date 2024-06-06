Бизнесмен Кумар: в Индии должна развиваться платежная система «Мир»

В Индии обязательно должна развиваться система «Мир», а в России — индийская Rupicard. Такое мнение выразил предприниматель из Индии Дивеш Кумар в беседе со «Звездой» на полях ПМЭФ.

По словам бизнесмена, это будет стимулировать экономику государств. Сейчас туристы в обеих странах испытывают большие трудности, когда не могут расплачиваться картами.

Кроме того, в вопросах бизнеса необходимо предусмотреть торговлю в рублях и рупиях. Государства должны разработать систему, в которой обменный курс будет фиксирован ЦБ России и Индии, отметил Кумар.