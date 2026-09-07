Бизнес-эксперт Танцюра заявила, что заморозка счетов Banque Misr в ОАЭ усложнит расчеты российского бизнеса

Заморозка долларовых операций филиалов египетского банка Banque Misr в ОАЭ на фоне санкций США и обвинений в отмывании денег создаст дополнительные сложности для российских компаний. Об этом сайту DailyMoscow.ru рассказала CEO и управляющий партнер SKY Consulting Group, эксперт по развитию бизнеса на Ближнем Востоке Кристина Танцюра.

По словам эксперта, этот банк был одним из самых популярных среди россиян, занимающихся экспортом и импортом, так как долго сохранял лояльность к компаниям с российскими собственниками. Большинство отечественных фирм, открытых в Эмиратах, держали там счета.

Теперь на период проверки транзакции заморожены минимум на месяц. Эмиратским компаниям придется искать альтернативы, однако открытие нового счета в ОАЭ — сложный процесс, который может занять недели или месяцы.

Ситуацию усугубляет вмешательство Центрального эмиратского банка, назначившего собственную проверку. По мнению Танцюры, это приведет к ужесточению контроля: банки станут запрашивать больше документов по каждому платежу.

Специалист отметила, что усиление проверок соответствует стремлению ОАЭ к прозрачности, но страна начинает терять статус комфортной площадки для проведения простых экспортно-импортных операций российским бизнесом.