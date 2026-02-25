Билл Гейтс рассказал, что крутил романы с русскими женщинами

Основатель Microsoft и милиардер Билл Гейтс извинился перед сотрудниками собственного фонда за связи со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном и признался, что заводил романы с русскими женщинами, будучи женатым. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

«Гейтс признал, что допустил ошибки, которые бросили тень на благотворительную группу. Однако он настаивает, что не принимал участия в преступлениях Эпштейна», — отметили журналисты.

Миллиардер рассказал о двух романах с россиянками, но, по его мнению, ничего противозаконного в этом нет.

«Я крутил романы на стороне, с русским игроком в бридж и русским ядерным физиком», — добавил Гейтс.

В конце января стало известно, что в переписке с Эпштейном Гейтс пытался скрыть интимные связи с некими девушками и данные о применении медпрепаратов для лечения последствий таких контактов.