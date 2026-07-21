Безвизовый режим увеличил число туристических поездок россиян в Китай на 53%

Вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян рассказал Zvezdanews, что количество туристических поездок россиян в Китай увеличилось на 53% благодаря безвизовому режиму. Об этом сообщила Zvezdanews .

Продление безвизового режима для граждан РФ до 31 декабря 2027 года позволяет российским туристам спокойно планировать поездки в Китай. «Безвиз уже дал заметный и яркий импульс для роста популярности Китая как туристического направления для массового туризма у россиян», — отметил Мурадян.

По словам вице-президента АТОР, Китай вошел в топ-3 популярных направлений в организованном сегменте и уже входит в топ-5 в целом по рынку выездного туризма. В 2026 году прогнозируется прирост количества туристических поездок в Китай на 40–50%.

Кроме того, безвизовый режим способствует расширению географии поездок. Количество целенаправленных поездок в материковый Китай и комбинированных туров за последний год заметно выросло. У ряда компаний спрос на такие продукты увеличился в два-три раза.