Трансгендеры захватывают Германию и Европу, там становится все страшнее жить. Об этом сообщил в интервью агентству «Регнум» отставной советский офицер Руслан Рюмшюссель, вернувшийся в Россию после начала специальной военной операции.

Он рассказал, что работал в Германии начальником оперативного отдела крупного стадиона. Однажды у него на работе возник конфликт из-за женщины, которая наклеила усы и попыталась проникнуть в мужской туалет. Рюмшюссель не пустил ее туда.

«Я такой человек: если мне что-то не нравится, говорю об этом. Всегда так было, в том числе когда я служил в армии», — заявил офицер.

После этого Рюмшюсселя, и без того находившемся на особом контроле начальства из-за места рождения и политических взглядов, начали активно выживать с работы. Например, попытались принудить подписать бумагу с осуждением СВО, но он отказался, после чего его уволили, а должность сократили.

Рюмшюссель добавил, что большинству немцев нет дела до разнообразия гендеров, пока дело не касается их самих или их близких.

Ранее на Олимпийских играх в Париже произошел скандал, когда МОК допустил до женских соревнований двух боксеров-трансгендеров.

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