Беспилотник атаковал здание торгпредства России в Швеции

Пакет с краской сбросил прилетевший беспилотник на здание торгового представительства России в Швеции. Об этом сообщила пресс-служба посольства в Стокгольме, отметив, что подобные случаи вандализма стали регулярными при полном попустительстве властей страны.

Дипломаты заявили, что на этот раз беспилотник прилетел к зданию торгового представительства около 03:30 в субботу, 5 июля. В прошлый раз атака произошла 17 июня.

«Подобные нападения на посольство и торгпредство России продолжаются более года. Неоднократно обращались к шведской полиции и в МИД Швеции с призывами пресечь такие атаки», — заявили в диппредставительстве.

Там добавили, что никакой реакции со стороны властей Швеции на все эти случаи так и не последовало.

После июньской атаки беспилотника на торговое представительство России в Стокгольме сотрудники посольства заявили, что подобный вандализм угрожает безопасности сотрудников и причиняет ущерб. Дипломаты призвали руководство страны соблюдать международные обязательства.