Берлинский аэропорт полностью остановит работу 18 марта из-за забастовки

Международный аэропорт Берлин — Бранденбург полностью остановит работу 18 марта из-за забастовки сотрудников. Об этом сообщила компания — оператор воздушной гавани FBB.

По данным оператора, забастовка затронет около 57 тысяч пассажиров, в общей сложности отменят 445 вылетов и прилетов.

«18 марта невозможно будет осуществлять регулярные пассажирские рейсы в аэропорту Берлин — Бранденбург», — сообщили в заявлении FBB

О проведении забастовки сообщил германский профсоюз работников сферы услуг Verdi. Организация добивается от оператора повышения заработной платы на 6% для двух тысяч сотрудников. Очередной этап тарифных переговоров назначили на 25 марта, забастовка призвана усилить давление на работодателя.

В январе профсоюз Verdi вывел на улицы Германии более 14 тысяч человек — дорожники устроили массовую 24-часовую забастовку. Профсоюз настаивает на повышении зарплат на 7%.