Беременная продавщица в США предотвратила кражу кондиционера

Беременная продавщица сети магазинов в США предотвратила кражу кондиционера, вырвав его из рук вора. Об этом сообщил телеканал АВС .

ЧП произошло в одном из магазинов сети торговых точек по продаже товаров для ремонта Ace Hardware в Южной Калифорнии. Телеканал опубликовал видео, на котором мужчина выходит из магазина с большой коробкой с кондиционером. Следом за ним выбегает женщина, на кадрах видно, что она беременна.

Злоумышленник пытается сесть в припаркованный рядом автомобиль, но сотрудница магазина хватает его за плечи и выбивает коробку из рук. Из машины вышла сообщница грабителя и попыталась вернуть кондиционер.

Грабителей спугнул мужчина, вышедший на подмогу продавщице. Злоумышленники скрылись на машине, а кондиционер вернули в магазин. Менеджер магазина отметил, что сотрудница «заслуживает медали».

В начале августа в Тольятти произошел конфликт в продуктовом магазине, который закончился избиением продавщицы.