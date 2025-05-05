Беременная иностранка потеряла сознание в Белоруссии на границе с Латвией

Потерявшую сознание беженку на границе с Латвией нашли в Белоруссии

Беременную темнокожую девушку без сознания нашли белорусские пограничники около выстроенного латышскими военными забора на границе в Браславском районе в минувшее воскресенье, 4 мая. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.

В ведомстве уточнили, что документов и мобильного телефона военные у девушки не нашли, но в ходе осмотра обнаружили гематому на лице. После оказания первой помощи пограничники вызвали бригаду скорой помощи.

Иностранку доставили Браславскую центральную районную больницу. Врачи в ходе обследования установили, что девушка находится на 28-й неделе беременности. Также медики установили, что у беженки развилась двусторонняя пневмония и начался сепсис.

Иностранка получила всю необходимую помощь. Откуда она прибыла в Белоруссию, пока неизвестно.

В конце ноября прошлого года польские пограничники избили мигранта из Египта и выкинули его на территорию Белоруссии. Как сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета республики, иностранец находился в изможденном состоянии и жаловался на обездвиженную руку.