Белый дом распространил выдержки из речи Трампа перед конгрессом

Президент США Дональд Трамп уже прибыл в Капитолий для выступления в конгрессе. Белый дом распространил тезисы речи американского лидера.

По информации пресс-службы, Трамп заявит, что без устали добивается разрешения украинского конфликта. Американский лидер расскажет, что США потратили сотни миллиардов на Украину, а Европа — на покупку нефти и газа у России.

Также он сообщит, что США на этой неделе примут «историческое решение» об увеличении добычи важных минералов и редкоземельных металлов.

Кроме того, Трамп планирует обосновать заявление, что унаследовал от Байдена «экономическую катастрофу», но теперь США — на пороге роста.

Накануне Трамп заявил, что вечер 4 марта «будет великим». Американский лидер пообещал рассказать «все как есть», но не привел никаких подробностей. Выступление Трампа в конгрессе начнется примерно в 21:00 по восточному времени, это 05:00 по московскому времени 5 марта.