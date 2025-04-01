Белый дом раскрыл реакцию Трампа на позиции Путина и Зеленского

Трамп разочаровался в позициях России и Украины

Американский лидер Дональд Трамп расстроен и разочарован действиями глав России и Украины по урегулированию кризиса. Об этом на брифинге сообщила представительница Белого дома Каролин Левитт, трансляция ее выступления прошла на Fox News .

По словам Левитт, президент США считает, что обе стороны недостаточно идут навстречу друг другу, в результате чего страдают люди. Трамп хотел бы скорейшего завершения конфликта и продолжения переговоров, уточнила она.

В Белом доме подчеркнули, что американская сторона продолжает вести интенсивную работу с представителями Москвы и Киева.

В воскресенье, 30 марта, Трамп заявил, что был «очень зол», когда президент России Владимир Путин предложил ввести временное управление на Украине.

Тогда же американский лидер сообщил, что готов ввести вторичные пошлины в размере 25% на экспорт российской нефти. Позднее политолог Блохин в беседе с 360.ru предположил, что такие заявления Трамп делает в попытке поднять собственный рейтинг.

В тот же день Дональд Трамп пригрозил «большими проблемами» украинскому главе Владимиру Зеленскому. Последний, по словам американского политика, решил отказаться от ресурсной сделки.