Белый дом раскрыл реакцию Трампа на позиции Путина и Зеленского
Трамп разочаровался в позициях России и Украины
Американский лидер Дональд Трамп расстроен и разочарован действиями глав России и Украины по урегулированию кризиса. Об этом на брифинге сообщила представительница Белого дома Каролин Левитт, трансляция ее выступления прошла на Fox News.
По словам Левитт, президент США считает, что обе стороны недостаточно идут навстречу друг другу, в результате чего страдают люди. Трамп хотел бы скорейшего завершения конфликта и продолжения переговоров, уточнила она.
В Белом доме подчеркнули, что американская сторона продолжает вести интенсивную работу с представителями Москвы и Киева.
В воскресенье, 30 марта, Трамп заявил, что был «очень зол», когда президент России Владимир Путин предложил ввести временное управление на Украине.
Тогда же американский лидер сообщил, что готов ввести вторичные пошлины в размере 25% на экспорт российской нефти. Позднее политолог Блохин в беседе с 360.ru предположил, что такие заявления Трамп делает в попытке поднять собственный рейтинг.
В тот же день Дональд Трамп пригрозил «большими проблемами» украинскому главе Владимиру Зеленскому. Последний, по словам американского политика, решил отказаться от ресурсной сделки.