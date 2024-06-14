Медведев: Запад решил заманить Армению в мышеловку обещаниями принятия в ЕС

Запад бросил значительные силы для того, чтобы перетянуть Армению в свой лагерь, однако на его посулы не стоит обольщаться. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты» .

В качестве примера политик напомнил о ситуации с Грузией и Украиной, которым также обещали открыть двери в «клуб избранных».

«Золотые горы, включая членство в Евросоюзе, этой республике предлагают <…> Подобные обещания — всего лишь приманка в неоколониальной мышеловке», — подчеркнул Медведев.

Он также отметил, что насчитывающая не одно столетие дружба российского и армянского народов стала «бельмом на глазу» у США и их союзников.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что и Армения и Россия заинтересованы в союзнических отношениях.