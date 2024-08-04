Бельгийская триатлонистка подхватила кишечную инфекцию после заплыва в Сене на ОИ-24

Nieuwsblad: бельгийцы снялись со смешанной эстафеты из-за заражения Клэр Мишель

Фото: РИА «Новости»

Бельгийская триатлонистка Клэр Мишель попала в больницу, заразившись кишечной палочкой во время заплыва по реке Сене в рамках Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщило издание Nieuwsblad.

Заплыв прошел 31 июля. Спортсменка в итоговом протоколе заняла 38-ю позицию.

Мишель находится в больнице уже четыре дня. Бельгийская сборная по триатлону отказалась от участия в смешанной эстафете.

«Цирк со спортсменами в качестве марионеток», — заявил бельгийский триатлонист Мартен Ван Риэль, оценив отношение французских властей к спортсменам на ОИ-2024.

До этого пловчиха из США Кэти Ледеки повторила рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной, завоевав девятую золотую олимпийскую медаль в карьере. Спортсменка победила в заплыве на 800 метров вольным стилем.

Ранее продюсеры, отвечающие за организацию и открытие Олимпиады в Париже, обратились в прокуратуру из-за угроз убийством. По их словам, неизвестные прислали им электронные послания, в которых говорится про «наказание Аллаха».

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