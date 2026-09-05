Бейонсе исполнилось 45 лет. Как девочка из Хьюстона стала мировой иконой
Американская поп-звезда Бейонсе 4 сентября отметила 44-летие. Уроженка Хьюстона начала карьеру еще подростком в составе женской группы Destiny’s Child, которая принесла ей первую мировую известность.
После распада коллектива певица начала сольную карьеру и быстро вышла за рамки поп-музыки. Ее альбомы, концерты и визуальные проекты сделали Бейонсе одной из самых заметных фигур современной музыкальной индустрии. Сегодня ее имя связано не только с хитами, но и с отдельным культурным явлением.