Бейонсе исполнилось 45 лет. Как девочка из Хьюстона стала мировой иконой

После распада коллектива певица начала сольную карьеру и быстро вышла за рамки поп-музыки. Ее альбомы, концерты и визуальные проекты сделали Бейонсе одной из самых заметных фигур современной музыкальной индустрии. Сегодня ее имя связано не только с хитами, но и с отдельным культурным явлением.