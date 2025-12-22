Авиабаза Лейкенхит в Великобритании в настоящее время не готова к размещению американского ядерного оружия. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на внутренние документы Пентагона.

Как следует из публикации, вопреки появлявшимся ранее предположениям о возможном размещении на базе американских ядерных авиабомб B61-12, соответствующая инфраструктура пока не соответствует требованиям. В документах отмечается, что подготовка объекта может занять еще несколько лет.

В частности, существующий командный признали устаревшим и не отвечающим эксплуатационным нормам. Среди выявленных проблем — отсутствие быстрого доступа к санитарным помещениям для персонала, что считается критичным фактором для постоянного дежурства.

Также указывается, что на базе невозможно развернуть защищенный информационный центр из-за недостатков систем охлаждения и фильтрации воздуха. Дополнительно подчеркивается, что ангары не оснащены полным комплексом мер безопасности: отсутствуют необходимые системы освещения, видеонаблюдения и сигнализации.

В июле UK Defence Journal сообщал, что США якобы впервые 2008 года могли разместить тактическое ядерное оружие в Великобритании, перевезя их с авиабазы Киртланд в США.