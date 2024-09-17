Канцлер Германии Олаф Шольц посетил Узбекистан и Казахстан с целью расширения экономического сотрудничества и продвижения антироссийской риторики, однако его встречали довольно холодно. Об этом НСН сообщил депутат баварского парламента и адвокат Ульрих Зингер.

Он отметил, что Казахстан является стратегическим партнером для Германии, особенно в контексте интереса к энергетическим ресурсам. Шольц, возможно, стремится оказать влияние на эти страны, чтобы они также начали действовать против России.

«Встретили прохладно в Казахстане, да. Я думаю, что на данный момент Германия избрала очень плохую международную политику», — отметил Зингер.

Он добавил, что Германия сейчас придерживается неэффективной международной политики, что снижает ее авторитет. Казахстан же стремится к миру и торговле, и действия Германии этому противоречат.