Бастрыкин поручил завести дело после нападения на экс-генконсульство РФ в ФРГ | 360°

Мир 11 мая 2024, 03:59 Бастрыкин поручил завести дело после нападения на экс-генконсульство РФ в ФРГ РИА «Новости»

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту нападения на здание бывшего генерального консульства России в Лейпциге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Бастрыкин поручил установить обстоятельства нападения вандалов на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге», — отметили в сообщении.

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Следователи при взаимодействии с МИД России дадут действиям причастных к нападению лиц соответствующую правовую оценку.

Неизвестные совершили нападение на здание бывшего генконсульства России в Лейпциге 10 мая. Группа лиц проникла на территорию, чтобы развернуть там плакаты антироссийского содержания.

Полицейские задержали на месте больше 20 человек. Против шестерых подозреваемых завели дело. Диппредставительство в связи с ЧП заявило Германии протест.