Baker Hughes: падение числа буровых установок зафиксировали в США

Количество действующих буровых установок в США снизилось до минимального значения с конца 2021 года. Об этом говорится в отчете Baker Hughes .

За прошедшую неделю число буровых установок снова уменьшилось, а общий спад составил 7% по сравнению с показателями прошлого года. Особенно заметно сокращение в Пермском бассейне — главном сланцевом регионе страны. Там количество буровых упало до самого низкого уровня с начала 2022 года, написал сайт oilcapital.ru.

Общее уменьшение числа буровых установок в США за последний год составило 5%. Несмотря на прогнозы аналитиков о дальнейшем снижении цен на нефть в США, Управление энергетической информации США (EIA) ожидает роста добычи нефти с рекордных 13,2 миллиона баррелей в сутки в 2024 году до 13,6 миллиона баррелей в сутки в текущем году.