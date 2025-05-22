Байдену осталось жить полтора года. Кто на самом деле руководил США

В США задумались о том, кто на самом деле управлял страной во время президентства Джо Байдена после новостей о диагностированной у него агрессивной форме рака. О том, кто принимал в это время решения в Вашингтоне, в беседе с ведущим 360.ru Дмитрием Степанищевым рассказал политолог, гендиректор Института политических исследований Сергей Марков.

По его словам, речь идет об узурпации власти. Байден должен был подать в отставку, но ему не дали этого сделать. Возможно, он сам был не в состоянии принять такое решение, а коллектив, его окружающий, использовал сложившуюся ситуацию в собственных целях. В частности, речь идет об экс-госсекретаре США Энтони Блинкене, экс-советнике президента по нацбезопасности Джейке Салливане, супруге Байдена Джилл и его сыне Хантере.

«Речь идет о заговоре с целью захвата власти, абсолютном уголовном преступлении. Они должны все быть арестованы, пойти в тюрьму. Не знаю, решится [президент США Дональд] Трамп это сделать или нет», — отметил политолог.

Он добавил, что в администрации Байдена находились абсолютно коррумпированные люди, у которых была налажена система взяток. Например, Хантер Байден входил в совет директоров холдинга Burisma, который добывал газ на Украине, получал зарплату в 100 тысяч долларов, но при этом не мог ответить за что.

«Он ничего не делал. Деньги эти фактически косвенно шли Байдену за то, что он какие-то решения принимал», — резюмировал Марков.

Ранее бывший врач Белого дома Ронни Джексон сообщил, что Байдену осталось жить от года до полутора лет.