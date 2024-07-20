Байдена призвали уйти в отставку

Один из крупнейших спонсоров Демократической партии Майкл Мориц выразил мнение, что действующему президенту США Джо Байдену необходимо покинуть свой пост. Его слова привела газета The New York Times.

«У президента Байдена, к сожалению, есть выбор — добродетель или тщеславие. Он может прислушаться к голосу Отца Времени либо обречь целую страну на жестокие и темные времена. Время истекло», — заявил миллиардер.

Мориц в электронном письме сообщил, что решил приостановить не только пожертвования на предвыборную кампанию Байдена, но и финансирование всей Демократической партии в целом.

«Сам я бы проголосовал за кандидатуру Байдена, но не отправил бы ни цента на призывы демократов к сбору средств», — добавил он.

Ранее стало известно, что в Демократической партии США решили запустить на телевидении рекламную кампанию с призывом к Байдену выйти из предвыборной гонки.