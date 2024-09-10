Байден заблокирует внесенный республиканцами проект бюджета

Президент США Джо Байден воспользуется правом вето при рассмотрении краткосрочного проекта бюджета правительства до первого квартала 2025 года, так как указанных сумм недостаточно. Об этом сообщило агентство «Прайм» .

Административно-бюджетное управление Белого дома выпустило официальное заявление, в котором раскритиковало членов Республиканской партии за дробление и нежелание совместно с демократами принять годовой бюджет сразу. Вместо этого конгрессмены внесли резолюцию H.R. 9494 с планом финансирования правительства лишь до 28 марта.

По оценкам управления, запрошенных республиканцами денег недостаточно для полноценной работы правительства. Представители Белого дома заявили, что принятие этой резолюции нанесет удар по обеспечению национальной безопасности США.

«Если президенту будет представлен этот проект, он наложит на него вето», — предупредили они.

Бюджет США на 2024 год конгрессмены согласовали лишь в марте, сообщил RT. Финансовый год в Штатах завершится 30 сентября.