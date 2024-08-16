Байден встретился с Кара-Мурзой

Байден провел встречу с Кара-Мурзой в Белом доме после обмена

Президент США Джо Байден провел встречу с российским публицистом Владимиром Кара-Мурзой*. Об этом глава государства сообщил в социальной сети X.

«В пятницу я принимал в Белом доме Владимира Кара-Мурзу* и его близких, чтобы отметить его возвращение в США. Он провел в России два с половиной года в заключении, но теперь вновь в полном составе вместе со своей семьей», — написал он.

Белый дом 2 августа опубликовал кадры беседы Байдена с освобожденным в рамках обмена заключенными Владимиром Кара-Мурзой* и другими участниками этого процесса, пока они летели в самолете в США.

Обмен заключенными между США, Россией и другими европейскими странами прошел 1 августа в Анкаре. Переговоры шли в условиях строжайшей секретности на протяжении нескольких месяцев.

Кара-Мурза* получил 25 лет колонии строгого режима за государственную измену, участие в нежелательной организации и распространение недостоверной информации о российской армии.

*Владимир Кара-Мурза — признан в России иностранным агентом.